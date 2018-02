Lo scouting della Juventus è attivo sempre, in qualsiasi zona del mondo. E uno dei talenti più seguiti tra i centrocampisti in passato è stato senza dubbio Dennis Praet, belga di proprietà della Sampdoria con un passato da enfant prodige all'Anderlecht, dove la Juve lo ha monitorato passo dopo passo. Per questo non fa strano sentire accostato il nome di Praet ai bianconeri, anche ora che alla Samp è un perno per Giampaolo (infortunio permettendo, in queste settimane) e si mostra in crescita continua.



DA PRAET A EMERSON - In realtà però la Juventus non ha ancora alcun accordo per portare Praet a Torino né alcuna trattativa avanzata. Le voci si rincorrono, Dennis ad oggi è della Samp con tanto di clausola e da Marotta e Paratici non sono arrivati segnali di un'offerta imminente per chiudere, anzi. La Juve farà le sue valutazioni con grande calma a centrocampo, da Emre Can a Cristante passando per Pellegrini ci sono già lavori in corso su più fronti e Praet non è una priorità al momento, potrà rappresentare un'occasione più avanti. E a gennaio non si è lavorato per prenderlo: il vero potenziale colpo programmato del mercato invernale poteva essere Emerson Palmieri, la Juve era pronta a un'offerta seria - oltre 18 milioni più bonus - alla Roma per portarlo in bianconero, Pallotta e Monchi hanno resistito coi bianconeri per poi cedere alla proposta del Chelsea con maggiore soddisfazione. E il possibile erede di Alex Sandro è sfumato...