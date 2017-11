. Un post condiviso da Roberta Sinopoli (@robysinopoli8) in data: 31 Ott 2017 alle ore 14:25 PDT

Nonostante il rientro in campo dopo l'infortunio al ginocchio, Massimiliano Allegri continua a far giocare Claudio Marchisio con il contagocce. Anche nel match di Champions League di martedì scorso il numero otto bianconero è rimasto in campo per 90 minuti. La moglie del centrocampista della Juventus ha commentato la scelta del tecnico con un eloquente messaggio su Instagram. Il fatto che il 'no comment' sia riferito ad Allegri si capisce anche dal fatto che Lady Marchisio abbia messo 'mi piace' ad alcuni commenti degli utenti contro il tecnico bianconero.