Gonzalo Higuain recupera? La Juve spera. La caviglia dell'attaccante bianconero è ancora dolorante, ma il problema sembra essere di lieve entità e piano piano si sta smaltendo. Come riferisce Tuttosport, il Pipita non dovrebbe comunque giocare contro l'Atalanta, almeno non dal primo minuto, per recuperare in vista della Coppa Italia, il provino prima di Tottenham-Juve.