Era stata una delle prime trattative di questa estate. Con una mossa d'anticipo, la Juventus a fine maggio aveva bloccato Patrik Schick, offrendo alla Sampdoria 5,5 milioni di euro in più rispetto ai 25 della clausola rescissoria. Eppure, qualcosa è andato storto: quelle oltre sei ore di visite mediche - con l'annuncio del suo acquisto mai arrivato - avevano insospettito. Negli ultimi giorni, poi, la conferma di qualche piccolo problema, risolvibile in 30/40 giorni, con i bianconeri che però avrebbero voluto rinegoziare le condizioni con la Samp. "Niente da fare", la risposta dei blucerchiati, per un affare che, ieri, è definitivamente saltato.



TRIPLA CONSEGUENZA - Una decisione che cambierà il mercato di Beppe Marotta e Fabio Paratici: oltre ad avere ancora in cassa i 30,5 milioni che avrebbero versato al club del presidente Ferrero, i due uomini mercato bianconeri ora hanno congelato il futuro di due giocatori: Moise Kean e Juan Cuadrado. Come riporta La Gazzetta dello Sport, da possibili partenti ora i due sono fondamentali per Massimiliano Allegri: al classe 2000 - primo millennial a segnare in Serie A - è già stato comunicato che, almeno fino a gennaio, resterà in bianconero. Stesso discorso per l'esterno colombiano, che andrà a comporre la batteria degli esterni insieme a Mandzukic e Douglas Costa, in attesa di Bernardeschi, per cui nelle prossime ore arriverà un'importante accelerata.