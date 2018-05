Dopo Suso, che ieri ha ufficializzato la prossima paternità postando una foto su Instagram, è il turno di Gonzalo Higuain. Come testimoniato da Tiki Taka, programma in onda su Italia 1, nella rubrica Tiki Spy curata dal collega Gabriele Parpiglia, il numero 9 della Juventus sta per diventare papà. Sono state raccolte immagini del Pipita insieme alla compagna Lara Wechsler in dolce attesa.



CHI E' - Lara Wechsler, 27enne argentina, è la compagna di Higuain dai tempi di Madrid, quando Gonzalo vestiva la maglia del Real. C'è stata una rottura in seguito al suo trasferimento a Torino, salvo poi ritrovarsi qualche tempo dopo. Lontana dalle luci della ribalta, ha alternato la attività di modella a quella di designer di biancheria intima: ora ,Lara, è pronta a far diventare papà Gonzalo Higuain.