Le foto più belle dell'allenamento della ripresa a Vinovo https://t.co/xrDpCXsClT pic.twitter.com/iX9PShjfQm — JuventusFC (@juventusfc) 16 gennaio 2018

Si torna in campo! Laè pronta a riprendere la preparazione in vista della sfida di campionato contro ildel prossimo lunedì. Dopo la meritata sosta e le vacanze, i bianconeri si sono ritrovati al Training Center di Vinovo per allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. Una splendida giornata di sole li accompagna in questo rientro. Qui le migliori foto di giornata: