Che serata all'Allianz Stadium: Dybala illude che sia facile facile, poi Bonucci spazza via ogni sicurezza bianconera e pure un nuovo record di imbattibilità proprio bruciando Barzagli e Chiellini. E quando il pareggio sembra realtà, Allegri disegna e ridisegna la Juve: Khedira rinasce da sé stesso con due lampi, Cuadrado e Douglas Costa aprono il campo. Queste le pagelle di Calciomercato.com.

​

Juventus-Milan 3-1

JUVENTUS

BUFFON 6: osserva immobile Bonucci segnare il primo gol del girone di ritorno, salvato dalla traversa sul bolide di Calhanoglu

BARZAGLI 5.5: non una buona serata per lui, Bonucci lo brucia pure in occasione del gol. Meglio da terzino nella ripresa.

BENATIA 6.5: in difesa è il migliore dei suoi.

CHIELLINI 5.5: co-responsabile con Barzagli sul gol di Bonucci, in generale finisce per arrivare spesso in ritardo per tutto il primo tempo. Cresce alla distanza col solito suo fare da gladiatore, mettendo toppe qua e là.

LICHTSTEINER 5: tanti, troppi errori (46' DOUGLAS COSTA 6.5: Si accende poche volte, ma fa comunque il suo).

KHEDIRA 7: gioca al rallentatore per oltre un’ora, poi però arma il 2-1 di Cuadrado con l’altro piede, il sinistro, e trova pure il colpo del definitivo ko. Se i campioni vengono fuori nelle difficoltà, anche stasera si è confermato un campione totale

PJANIC 6: quando la palla passa dai suoi piedi è tutta un'altra cosa, anche se non trova mai tempi e spazi per rendersi decisivo (75' BENTANCUR 6: giusto il tempo di un provino da vice Pjanic in ottica Real)

MATUIDI 6: corre e rincorre tutti, finisce per andare un po’ in affanno (61' CUADRADO 7: va oltre il collaudo, segnando un gol pesantissimo, la miglior sorpresa possibile nell'uovo di Pasqua bianconero).

ASAMOAH 6: parte piano e poi cresce

DYBALA 7: pronti via ed un altro gol meraviglioso, è in generale il più in palla dei suoi anche nei momenti di difficoltà.

HIGUAIN 6: la butta sulla velocità contro i centrali rossoneri, ma uno contro tutti finisce per andare sempre a sbattere contro il muro rossonero.

All. ALLEGRI 6.5: ogni tanto ci ricasca nella tentazione della difesa a tre dura e pura, ma con Cuadrado in campo la vince anche lui cambiando e ricambiando la sua Juve. E ora si può pensare al Real

@NicolaBalice