Benevento-Juventus 2-4



BENEVENTO



Puggioni 5,5: sui gol di Dybala e Douglas Costa non può far altro che restare a guardare, così come pure sui rigori dell'argentino. In generale, non deve compiere interventi complicati



Sagna 6: sempre attento in fase difensiva, raramente buca un intervento. In avanti, però, si vede veramente poco



Djimsiti 5,5: non commette errori particolari, ma macchia la sua prestazione con il fallo su Pjanic che vale il secondo vantaggio della Juventus



Tosca 6,5: meglio del compagno di reparto perché, a differenza dell'albanese, non commette sbavature, a conferma di una crescita ormai costante



Venuti 5,5: legge male alcuni movimenti, specialmente quello di Cuadrado nell'azione che porta al primo gol degli ospiti. Per il resto, però, non fa male



Sandro 6: finché regge dal punto di vista fisico, è sempre un riferimento fondamentale per la sua squadra. Non è al top, ma nonostante tutto resta imprescindibile, soprattutto sul piano della personalità e dell'agonismo



(dall'80' Del Pinto sv)



Viola 6: meriterebbe di più della sufficienza, ma il fallo ingenuo commesso su Higuain è pesante, probabilmente decisivo nell'economia della partita perché arriva in un momento di sostanziale equilibrio, con la Juve in evidente difficoltà



Brignola 6,5: non subisce il fascino della sfida agli esacampioni d'Italia, anzi davanti a loro si esalta ancora di più. Rifornimento costante per gli attaccanti, ma pure il solito sacrificio in ripiegamento



(dal 61' Cataldi 6: qualche numero di alta scuola e poco più)



Guilherme 5,5: è stranamente avulso dal gioco, anche se firma l'assist per il primo gol di Diabaté. Non combina granché e da uno come lui ci si attende sempre il massimo



Djuricic 6,5: si accende a tratti, ma quando lo fa sono dolori anche per i calciatori della Juventus. Sta confermando di essere un talento straordinario, meriterebbe altri palcoscenici



Diabaté 8: praticamente da solo mette paura alla Vecchia Signora. Ogni pallone che tocca, lo trasforma in gol: ma fino a qualche giorno fa perché stava a marcire in panchina?



(dal 69' Iemmello 5,5: una sola occasione che non sfrutta)





All. De Zerbi 6: aveva chiesto ai suoi di non avere solo il piacere di giocare questa sfida, ma anche l'ambizione di poter far risultato. La squadra lo ha fatto, tenendo in apprensione la Juventus oltre il 70': ancora una volta, però, torna a casa a mani vuote.



Massimiliano Mogavero



JUVE

​

Szczesny 6,5 - Evita il gol del pareggio del Benevento ma solo per pochi secondi perché dopo la sua ribattuta la difesa della Juve dorme e Diabaté mette dentro l’1-1. Non può niente sul secondo gol dell’attaccante giallorosso. Bene in uscita su Iemmello nella ripresa.



​Lichtsteiner 5,5 - Ogni tanto fa capolino nella metà campo campana ma la qualità non è molta. Troppo attendista in occasione dell’1-1.



​Benatia 5 - Si perde Diabaté in occasione del 2 a 2, conferma di non essere al top in questo momento.



​Rugani 5 - Poco reattivo sul primo gol dei padroni di casa, in difficoltà negli uno contro uno.



Alex Sandro 5 - Diagonale da brivido che concede a Diabaté la prima rete del pari, sempre compassato quando spinge.



​Marchisio 5,5 - Un po’ mezzala e un po’ regista. Il numero otto bianconero, però, non alza mai i giri e commette qualche errore di troppo in fase di appoggio. (63’ Higuain 6,5 - Si guadagna, tra le proteste, il calcio di rigore che regala i tre punti alla Juventus. L’impressione è che ci metta parecchio del suo cercando il contatto con Viola. Dà il via all’azione del 4 a 2 firmato Douglas Costa.)



​Pjanic 6 - Due folate nel primo tempo: assist splendido per Cuadrado (che spreca) e rigore conquistato prima dell’intervallo. Prima e dopo soffre il pressing del centrocampo campano.



​Matuidi 5,5 - Fisicamente in calo, il francese corre quanto può e come può ma il Benevento spesso riesce a bypassare il suo pressing.



Cuadrado 5 – Poca roba. Torna titolare dopo tempo immemore, oltre al gol sbagliato nel primo tempo commette diversi altri errori. (58’ Douglas Costa 7 – Regala pochi spunti prima del gol capolavoro che chiude la gara)



Dybala 7,5 - Tripletta da fermo. Il Benevento gli lascia tanto spazio in occasione del primo gol ma ci vuole qualità per metterla dove la mette lui. Esorcizza le paure dagli undici metri segnando una volta nel primo ed una volta nel secondo tempo. Pallone a casa per la terza volta in stagione.



Mandzukic 5 – Parte unica punta, segna ma la sua rete viene annullata dal direttore di gara. Lotta ma sembra un leone in gabbia. Si vede che fisicamente non è al top. Non è lo stesso Mandzukic. (78’ Khedira ng)



All. Allegri 5,5 - I suoi portano a casa il massimo risultato ma non con il minimo sforzo. I bianconeri partono con le seconde linee ma la vittoria arriva grazie all'inserimento dei 'big' Higuain e Douglas Costa nella ripresa. Male dietro, la difesa balla troppo e, come urla lui ai suoi, concede 'mille tiri'. L'impressione è che la sconfitta contro il Real abbia abbassato l'umore di un gruppo che anche fisicamente non è al 100%, anzi. I tre punti di oggi arrivano più per meriti dei singoli che non di squadra.



Lorenzo Bettoni