La Juventus vuole recuperare al meglio tutti i propri infortunati in vista dell'acceso finale di stagione. I bianconeri hanno compromesso la qualificazione alla semifinale di Champions League con la sconfitta casalinga contro il Real Madrid, ma puntano dritto al settimo scudetto consecutivo e devono ancora giocare la quarta finale di Coppa Italia consecutiva contro il Milan. Nell'infermeria bianconera, in vista della sfida delle 15 contro il Benevento, sono rimasti soltanto Andrea Barzagli e Federico Bernardeschi.



BERNARDESCHI - è di recente tornato in gruppo, dopo essersi procurato una microlesione al legamento crociato del ginocchio. Scampato l'intervento chirurgico, quasi sicuramente salterà la trasferta di Madrid. Per la convocazione probabile chiamata contro la Sampdoria.



BARZAGLI - nel corso della partita di martedì contro il Real ha riportato un trauma distrattivo dei muscoli obliqui dell’addome. Verrà rivalutato nei prossimi giorni, è in dubbio per la partita di mercoledì a Madrid.