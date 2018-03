Mentre la Juve spera di recuperare Giorgio Chiellini per i match contro Milan e Real Madrid, non c’è grande ottimismo per ciò che riguarda Bernardeschi e Cuadrado. Come riporta Ilbianconero.com il colombiano sta recuperando dopo l'operazione per pubalgia e il suo rientro avverrà una volta passata l'infiammazione mentre Bernardeschi seguirà una terapia conservativa e nei prossimi dieci giorni si saprà se l'ex Viola potrà tornare a disposizione di Allegri oppure sarà costretto a subire un'operazione al ginocchio.