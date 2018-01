Ecco Leandro #Fernandes



- Sono iniziate le visite mediche di Leandro Fernandes.il giovane olandese arriva in bianconero dal. Oggi pomeriggio le visite mediche, prima della firma sul contratto che lo legherà al club campione d'Italia.- Diciottenne già messosi in mostra con le formazioni giovanili del PSV (dalla formazione Youth all'Under 17, fino all'Under 19) e con la Nazionale olandese Under 18, il talento di origini angolane trova la propria posizione naturale dietro le punte. Nel ruolo di trequartista, Fernandes ha già dimostrato un ottimo feeling con la porta (3 gol e 2 assist nelle 12 partite disputate finora in stagione). La Primavera di Dal Canto è pronta ad accogliere un altro rinforzo.