Il giorno dopo il sorteggio di Champions League, che ha accoppiato Juventus e Monaco, Mario Lemina ha commentato il tutto a La Stampa. Lui che il campionato francese lo conosce bene: "Seguo ancora la Ligue 1 e vedo quello che stanno facendo, soprattutto il mio amico Benjamin Mendy (i due hanno giocato insieme al Marsiglia, ndr) che sta giocando una stagione super e mi fa piacere. Il Monaco è una squadra bella da vedere, che migliora di partita in partita, con una rivelazione come Mbappé". Fa paura? "No, nessuna paura, non abbiamo paura di nessuno". Poi un commento sulla difesa della Juve: "Mai visto niente del genere, ma non solo i difensori, vedete come difende tutta la squadra. Guardate Higuain e Dybala..."