Corentin Tolisso rimane l'obiettivo numero uno della Juventus in vista del prossimo mercato estivo. Il club bianconero che sogna Marco Verratti ha capito che il centrocampista del Lione è sicuramente più raggiungibile del regista italiano valutato a cifre folli dal PSG e pronto a rimanere ancora a Parigi un'altra stagione.



NUOVI CONTATTI - L'assalto di gennaio del direttore generale Beppe Marotta non era andata a buon fine con il presidente Aulas che aveva rimandato al mittente ogni proposta. Il Lione aveva ancora troppi obiettivi in ballo per potersi privare di un elemento così importante, ma in estate cambierà tutto. Negli ultimi giorni i nuovi contatti per Tolisso (ce ne sarà presto uno anche il Italia sfruttando l'impegno in Europa League contro il Lione) hanno portato ad un'apertura della formazione francese.



LA CARTA LEMINA - La Juventus è pronta ad arrivare a quota 30 milioni più bonus e fino ad oggi non si è parlato di possibili contropartite tecniche da inserire nell'affare. Una contropartita che, però, il Lione sta pensando di inserire anche e soprattutto per provare un'azione di disturbo con i rivali del Marsiglia. Secondo il Corriere dello Sport La squadra allenata da Rudi Garcia ha già manifestato alla Juventus il proprio interesse per Mehdi Benatia e, soprattutto, per Mario Lemina. Proprio il centrocampista franco-gabonese è considerato un nome buono da poter inserire nell'affare Tolisso. La Juventus valuta l'opportunità ed è pronta all'affondo definitivo.