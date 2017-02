In casa Juve, l'addio di Mario Lemina in vista della prossima stagione sembra cosa fatta. Ciò che è da chiarire, infatti, è soltanto quale possa essere la sua destinazione e quale sarà la somma richiesta dalla società bianconera. I media francesi stanno ipotizzando un suo ritorno alla base, ovvero all'Olympique Marsiglia, squadra da cui la Juve l'ha prelevato ormai un anno e mezzo fa: i bianconeri, tuttavia, non sarebbero disposti a cedere un giocatore di prospettiva tutto sommato importante per una somma inferiore ai 15 milioni di euro e spetterà ai francesi quindi decidere se investire tale importo per il centrocampista maliano. Così facendo, Lemina ripercorrerebbe il cammino di Dimitri Payet, anch'egli tornato a Marsiglia dopo l'avventura all'estero con la maglia del West Ham.