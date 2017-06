Mario Lemina, centrocampista della Juventus, è uno dei più ricercati sul mercato. In uscita dalla rosa bianconera, ha parlato ai microfoni di RMC Sport, rivelando presente e futuro: "Imparo ogni giorno con i giocatori che ci sono qui. Abbiamo davvero un centrocampo molto ricco di grandi nomi come Khedira, Pjanic, Marchisio. Ho imparato molto, ne faccio esperienza. Ma è vero che il prossimo anno devo giocare molto di più, così da farmi un nome anche io come loro".



CHAMPIONS - "Siamo molto orgogliosi del nostro corso, Nel primo tempo abbiamo mostrato tutto il nostro valore, ma ad un certo punto le qualità individuali del Real Madrid sono emerse. Sono una grande squadra e quando hanno alzato il loro livello di gioco abbiamo perso. Per me, siamo di fronte alla migliore squadra del mondo".



RONALDO - "Favorito per il Pallone d'Oro? Direi che è quasi già suo. Tutti gli appassionati di calcio dovrebbero imparare da questo giocatore. E' un gran lavoratore, non si arrende mai. E' un giocatore fenomenale e ce l'ha dimostrato in questa finale".



FUTURO - "Ho contratto di tre anni. Sto bene. Sono molto amato da tutti. Tutto sta andando bene. Per ora, penso 'Juve-Juve-Juve' e poi si vedrà. Parlerò con Allegri? Certo. Credo che prima del recupero, ci sarà una discussione in relazione a questo. Parleremo. Vedremo che cosa vogliono realmente fare con me e quello che io mi sento di fare rispetto ai minuti in campo. Saremo tutti chiesto a un tavolo e parlare molto tranquillamente. Ora ho bisogno di una vacanza per resettare, poi, quando sarà il momento, prenderemo le decisioni. Ma per ora, io non ho davvero fretta".



ARSENAL-WATFORD - "Tutto ciò mi può interessare. Bisogna vedere il progetto, naturalmente questi sono progetti interessanti. Ma per ora, penso alla Juve. Solo dopo un colloquio, si potrà parlare di interesse reale o meno".



OLIMPYQUE MARSIGLIA - "Tutto ciò che mi interessa nella mia carriera è crescere, giocarmi le mie possibilità con la Juve. Tornare per me sarebbe un fallimento. Non per l'Olimpique Marsiglia, mi piace molto questa squadra, è quella che mi ha permesso di essere alla Juventus oggi. Se c'è stato un tentativo? Sì, l'OM, mi ha sempre cercato. Ma non voglio tornare sui miei passi, nonostante ci sia un progetto davvero allettante, ho molta voglia di andare avanti e di cambiare scena. Voglio guardare altrove, per valutare altri campionati e vedere quanto valgo".