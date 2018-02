Movimento Consumatori Torino sta assistendo 180 abbonati della Curva Sud dell'Allianz Stadium che, a causa della squalifica a seguito della decisione della Corte di Giustizia sportiva della FIGC, lunedì 22 gennaio scorso non hanno potuto assistere alla partita Juventus-Genoa. Martedì scorso è stata inoltre inviata alla Juventus una lettera aperta, già firmata da 102 abbonati, indirizzata al Presidente Andrea Agnelli.



LETTERA AD AGNELLI - "Gentile Presidente, sottoponiamo alla Sua attenzione alcune considerazioni in merito al provvedimento emanato dal Giudice Sportivo, che ha determinato la chiusura della Curva Sud in occasione della partita Juventus-Genoa. Riteniamo che tale decisione, comunque discutibile, abbia, in effetti, sanzionato una tifoseria incolpevole e del tutto estranea ai fatti che hanno dato luogo alla stessa. La chiusura della nostra curva ha infatti colpito quella parte del popolo bianconero che, più di altre, è conscia di avere, sotto una camicia o una maglietta, le strisce zebrate tatuate sulla pelle. Lunedì 22 ci siamo sentiti defraudati doppiamente: costretti ad assistere, per televisione alle prestazioni della nostra squadra e impossibilitati a sostenere, con il nostro calore e la nostra passione, l’impegno agonistico dei campioni bianconeri. Riteniamo, inoltre, di essere stati danneggiati anche sotto il profilo economico, non avendo potuto usufruire di uno spettacolo già acquistato con la sottoscrizione dell’abbonamento. Siamo certi che, circa quest’ultimo aspetto, anche grazie all’intervento del Movimento Consumatori, Lei e la nostra Società porranno in essere provvedimenti adeguati, in linea con la correttezza e lo stile Juventus. Mentre affermiamo la nostra solidarietà e la consueta vicinanza a Lei e alla Società, Le porgiamo i più cordiali saluti. #Finoallafine. Seguono le firme dei tifosi, abbonati Curva Sud".