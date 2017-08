Stephan Lichtsteiner, contro il Cagliari, ha disputato una gara più che sufficiente, impreziosita anche da un assist, ma il suo futuro è ancora in bilico. Questi ultimi giorni di mercato saranno decisivi per capire se la sua avventura con la Juve potrà continuare, ma al momento, nonostante lo svizzero non sia nella lista degli incedibili, non ha offerte allettanti.