Stephan Lichtsteiner, terzino della Juventus e della Nazionale svizzera, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.



INFORTUNI - "Siamo una squadra con tanta qualità e con una rosa larga, abbiamo tanti giocatori forti in panchina", spiega Lichtsteiner: "Quando uno si fa male, ci sono altri che vanno in campo".



SCUDETTO - "Juve-Napoli? Non so se lo scontro diretto sarà decisivo per lo scudetto. Lo sarà soltanto se entrambe le squadre continueranno a vincere tutte le partite. Le polemiche sul calendario? Non credo che giocare prima o dopo faccia la differenza. Può essere un vantaggio oppure uno svantaggio, ma conta soltanto il campo. Noi dobbiamo continuare a mettere pressione ai nostri avversari".



CHAMPIONS - "Io escluso dalla lista Champions nella fase a gironi? Non è bello stare fuori e guardare i compagni giocare. L'atmosfera delle competizioni europee mi è mancata molto. Ma adesso torno in Champions per arrivare fino in fondo".



FUTURO - "Il mio contratto? Con la società c'è un contatto continuo. Io sono qua da sei anni, ma al momento mi voglio concentrare soltanto su questa stagione, ragiono partita dopo partita. Fino a giugno sarò concentrato sul campo, poi non so cosa accadrà".