Lichtsteiner-Nizza: la pista si riapre. E' successo tutto nelle ultime ore, quando il club francese è tornato a bussare alla porta della Juventus, chiedendo sviluppi sull'operazione e sulla possibilità di avanzare e chiudere la trattativa. L'accordo con la dirigenza bianconera non c'è ancora, ma quello con il giocatore sì. Un'intesa di massima, ma con dei punti ben precisi da rispettare, delle garanzie che lo stesso terzino svizzero ha chiesto al Nizza per potersi trasferire. Secondo quanto raccolto, in esclusiva da ilBianconero.com, infatti, non si è così vicino all'intesa come sembra.



GARANZIE E VOLONTA' - Il primo punto è legato alle tempistiche: Stephan Lichtsteiner non deciderà prima della fine dei preliminari di Champions League, quando saprà se effettivamente il Nizza parteciperà. Il secondo, invece, riguarda le garanzie tecniche: l'ottima stagione del Nizza ha attratto gli occhi del mercato sulla Costa Azzurra e i nomi sulla lista dei partenti potrebbero essere molti. Ma Lichtsteiner vuole lottare nelle posizioni più alte della classifica e perciò pretende di arrivare in una squadra in grado di farlo.



GUADAGNO JUVE - La Juve, dal canto suo, sarebbe anche d'accordo con una sua partenza, qualora (naturalmente) arrivi un sostituto. A gennaio la società aveva la possibilità unilaterale di rinnovare il suo contratto per un anno - perciò fino al 2018 - e così ha fatto, evitando peraltro una 'penale' di 700 mila euro, che avrebbe dovuto versare nel caso di un mancato rinnovo. Ma quale sarebbe il guadagno? Più che di guadagno, bisognerebbe parlare di risparmio: la Juve cedendo Lichtsteiner al Nizza incasserebbe poco, ma si libererebbe di un ingaggio lordo da circa 6 milioni di euro per un giocatore che compirà 34 anni a gennaio. E inoltre indirizzerebbe anche il suo futuro, evitando che si aggreghi ad una rivale (come l'Inter) a parametro zero il prossimo anno. Un'operazione alla Evra o alla Dani Alves, tipica della dirigenza bianconera. L'accordo, comunque, è meno vicino di quanto si pensi e l'accordo - se arriverà - arriverà negli ultimi 15-20 giorni del mercato.