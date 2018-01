Stephan Lichtsteiner, difensore della Juventus, ha parlato a Jtv nel giorno del suo 34esimo compleanno: "Ci voleva un po' di pausa, conta poco averla fatta a inizio gennaio e non a Natale, l'importante era staccare con corpo e mente. Adesso torniamo al lavoro, pensiamo al Genoa, in questa settimana dobbiamo impegnarci con molta attenzione e concentrazione, dato che tornare in campo alla ripresa non è mai facile per nessuno. Vogliamo toglierci delle grandi soddisfazioni, dallo scudetto all'Europa: lo desideriamo tutti, così come ci tengono i tifosi. Posso dire senza dubbio che questi anni alla Juve, finora, sono stati i più importanti della mia carriera, nei quali abbiamo contribuito a scrivere pagine di storia, soprattutto dopo un periodo non semplice per il club".