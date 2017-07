Allenamento duro con tanta voglia di vincere anche quest'anno con la maglia della JUVENTUS! Ein hartes Training, um auch dieses Jahr im JUVE Shirt auf Siegeskurs zu bleiben! A tough training to keep on course for victory in the JUVENTUS jersey also this year! #FinoAllaFine #ForzaJuve Un post condiviso da Stephan Lichtsteiner (@stephanlichtsteiner) in data: 28 Lug 2017 alle ore 14:21 PDT

Stephane questo potrebbe condizionare il mercato della Juventus. Il terzino svizzero, infatti, è richiesto daed i bianconeri sono pronti a farlo partire per un'offerta tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Il messaggio dell'ex Lazio su Instagram, però, è inequivocabile: "". Come riporta Ilbianconero,com, se la decisione del calciatore fosse confermata la Juventus non affonderebbe il colpo per Cancelo.