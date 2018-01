Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus e della Nazionale, ha parlato ai microfoni de La Stampa è intervenuto: "Buffon? Non è solo un grandissimo portiere: è un riferimento per i compagni, per la società e per i tifosi, una trasmissione di pensiero, un insieme di qualità positive che aiutano una squadra a vincere. Abbiamo vissuto momenti indimenticabili, ma a lui sono molto legato al di là del calcio, gli voglio davvero bene. Avete presente cosa rappresenta per la tifoseria, che eccezionale considerazione c’è nei suoi confronti? Beh, per me è molto di più perché c’è anche il rapporto umano. Allenatore o dirigente? Lo vedo portiere fortissimo. Per il futuro, ripeto le cose dette a tanti miei ex calciatori quando hanno lasciato il calcio: non abbia troppa fretta, stacchi un po’ e si goda la famiglia. Con tranquillità, sarà più facile prendere la decisione giusta".