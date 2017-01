Alle ore 23 di oggi, martedì 31 gennaio, si chiude la campagna trasferimenti invernale 2017 in Italia. Calciomercato.com segue tutte le ultime operazioni dellacon aggiornamenti in tempo reale.La Juventus non è disposta a esaudire le richieste economiche della Roma per il giovane regista argentino, così farà un ultimo tentativo col Wolfsburg per il mediano brasiliano. Prima però bisogna piazzare in uscita, che ha detto no al Genoa e interessa al San Paolo in patria. La strada è in salita: più probabile che il rinforzo a centrocampo arrivi in estate: nel mirino c'è già il francese del Lione,ARRIVI(c, Genoa),(d, Atalanta - per giugno 2018),(a, Ascoli - per giugno 2017).(c, Pescara),(d, Marsiglia).