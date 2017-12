Secondo il giornale tedesco Bild il Liverpool sarebbe in pole position per Leon Goretzka. Il centrocampista dello Shalke 04, in scadenza di contratto, piace anche alla Juve ma il suo arrivo al Liverpool potrebbe significare una cosa: Goretzka potrebbe essere il sostituto di Emre Can, che sarebbe quindi più vicino ad arrivare a Torino. Qualcosa si muove, e tutto indica che Emre Can potrebbe davvero approdare in bianconero già a gennaio.