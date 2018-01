Ormai ci siamo, Marko Pjaca è a un passo dall'essere ufficialmente un nuovo giocatore dello Schalke 04: manca solo l'annuncio, ma il croato vestirà la maglia dei tedeschi, almeno fino a giugno. La conferma arriva direttamente dal ds dei tedeschi Christian Heidel, al sito ufficiale del club di Gelsenkirchen.



LE PAROLE DI HEIDEL - Ecco come Heidel ha reso noto l'accordo con la Juventus: "Di solito odio parlare di un trasferimento a meno che non sia completato. Ma questa volta faccio un'eccezione. Partiamo dal presupposto che Marko Pjaca verrà a Benidorm (sede del ritiro invernale dello Schalke in Spagna, ndr). Poi dovrebbe completare i test medici. Abbiamo discusso tutto verbalmente, tutto è stato messo per iscritto assieme alla Juventus e a chi gestisce il giocatore. I documenti devono solo essere scambiati. Se può restare? Ancora non abbiamo escluso nulla. Ma nulla è fissato nei contratti. Il nostro allenatore ha guardato tutti le partite che ha giocato con la Juventus Primavera. Il ragazzo ha fatto un'ottima impressione dopo aver recuperato dalla rottura del legamento crociato. Siamo sicuri che ci aiuterà immediatamente. E lui stesso vuole assolutamente giocare con noi".



LE CONDIZIONI - L'operazione avviene sulla base del prestito oneroso secco fino al 30 giugno 2018, senza diritto di riscatto, con lo Schalke che pagherà lo stipendio del croato fino a fine anno.