Due gol che valgono doppio nel vantaggio in classifica. La Juventus batte 2-0 l’Atalanta e porta a 4 punti la distanza sul Napoli a poco più di un mese dallo scontro diretto a Torino. Una distanza ancora possibile da colmare, ma che per i bookmaker segna il punto di non ritorno per la caccia allo scudetto: dopo la vittoria di ieri, il titolo ai bianconeri scende ancora sul tabellone 888sport.it, con la quota che passa da 1,30 a 1,25. Si allontanano invece gli azzurri, saliti da 3,50 a 3,75. Sulle lavagne estere, intanto, si riapre la caccia della Juventus al “triplete”: un’impresa offerta a 12,00 volte la posta, con la concorrenza di Barcellona (5,75) e Bayern Monaco (8,25).