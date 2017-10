Juventus e Sporting Lisbona scendono in campo domani sera in un match cruciale per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. I portoghesi sono alle prese con qualche decisione importante: Fabio Coentrao, terzino sinistro classe '88 ex Real Madrid, e Seydou Doumbia, bomber ex Roma, sembrano pronti a rientrare in campo dopo i problemi fisici accusati. Andranno a Torino con il resto della squadra, ma il loro impiego verrà valutato soltanto nella rifinitura che precederà il match contro i bianconeri.