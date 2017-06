Il calcio è strano. Il calciomercato lo è ancora di più. Succede, infatti, che un rimpianto può trasformarsi in un improvviso alleato, come racconta ilBiancoNero.com ( leggi qui ). È il curioso caso diIl cileno, inseguito dalla Juve nelle scorse settimane, alla fine è sfumato. Colpa del Bayern Monaco, che è sceso in campo convinto e con la classica offerta irrinunciabile. Di ufficiale non c'è ancora nulla, ma la sensazione è che non ci sia spazio per rilanci. E allora. L'arrivo dell'ex Udinese, infatti, ridurrebbe ancora di più gli spazi a sua disposizione. Con al Juve come piazza perfetta per ripartire.