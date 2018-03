Tra i segreti dichiarati apertamente dalladell'erac'è sempre stata la volontà diUn concetto a più riprese ribadito anche con orgoglio dallo stesso Marotta, in ultima istanza questa mattina sulle colonne de La Stampa . Ed ora che il cambio generazionale incombe proprio in questo reparto della rosa bianconera,. Il rinnovamento ha visto compiere passi importanti con gli acquisti di De Sciglio e a Bernardeschi, completamente a loro agio nel mondo Juve. I prossimi passi coincideranno con l'arrivo alla casa base diMa la Juve non si fermerà qui. Molto più che bene indirizzato è ormai la trattativa per riportare in Italia un vecchio obiettivo comedopo l'esperienza alNon solo: pur continuando a tenere particolarmente sotto controllo l'evolversi della situazione contrattuale di, dalla Roma rimaneil principale candidato a diventare il colpo di prospettiva per il centrocampo bianconero con il giallorosso sempre in vantaggio nel testa a testa con un altro talento italiano comeLa Juve insomma non spende parole senza farle seguire dai fatti. Anche se trovare italiani da Juve in questa precisa era calcistica del nostro Paese è impresa tutt'altro che facile.@NicolaBalice