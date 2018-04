Potrebbe essere già finita la stagione di Emre Can, centrocampista del Liverpool nel mirino della Juventus. Secondo quanto rivelato dal Mirror, il tedesco ha avuto una ricaduta sul problema alla schiena di qualche settimana fa e difficilmente potrà tornare a disposizione di Jurgen Klopp per il rush finale.



INFORTUNIO - Emre Can, in scadenza di contratto con i Reds a fine stagione e oggetto del desiderio di molti top club europei tra cui Juventus, Real Madrid e Bayern Monaco, ha accusato il problema alla schiena in occasione della sfida di Premier League dello scorso 17 marzo contro il Watford. Il tedesco è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo appena 27 minuti, lasciando il posto a Milner, e non è stato convocato nelle ultime due sfide del Liverpool contro il Crystal Palace in campionato e il Manchester City nei quarti di Champions League.



PERICOLO MONDIALE - Il riacutizzarsi del problema alla schiena di Emre Can non preoccupa solo Jurgen Klopp. Secondo il tabloid inglese il centrocampista 24enne rischia di non far parte della rosa della Germania di Joachim Low in Russia per il Mondiale. Emre Can è entrato stabilmente nel giro della Nazionale tedesca nel percorso di qualificazione al Mondiale e ha partecipato alla Confederations Cup dello scorso anno, scendendo in campo in tutte le sei sfide della Germania, dal giro alla finale vinta contro il Cile.