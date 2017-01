Quella contro l'Empoli potrebbe essere stata l'ultima partita di Roman Macek con la maglia della Primavera della Juventus. Il centrocampista ceco, infatti, è a un passo dal Bari, che nelle ultime ore ha accelerato, dando le giuste garanzie alla Vecchia Signora. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.



Oltre a Macek, potrebbe salutare anche Kastanos. Il cipriota piace a tanti, ma per ora non ci sono offerte concrete. Anche per Clemenza c'è stato qualche movimento, ma la Juve è stata chiara: non si muove fino a giugno. Poi, si vedrà. Anche qui, serviranno le garanzie giuste.