Sale l'attesa per Napoli-Juventus, ma i bianconeri non si sono ancora tutti riuniti a Vinovo, Mentre a Napoli Sarri può già contare su tutta la rosa al completo, non si può dire lo stesso di Allegri. Sono 14 (contro 11) i giocatori della Juve partiti alla volta delle rispettive nazionali, e ancora 3 mancano all'appello. Si tratta di Dybala, Cuadrado e Rincon, impegnati in Sud America, e che rientreranno solamente nella giornata di venerdì.



C'è un'ulteriore differenza tra bianconeri e partenopei: a dispetto delle polemiche suscitate dai famosi rientri anticipati, alcuni giocatori del Napoli avevano in calendario solamente una partita da disputare. Siamo sicuri che la pausa delle nazionali abbia davvero favorito la Juve?