Se c'è da fare il “doppio turno” lui non si tira indietro. Sempre disponibile, sembra quasi che ricarichi le pile stando in campo e correndo come un matto. Mario Mandzukic è insostituibile, contro il Benevento ha tagliato il traguardo di 101 presenze in bianconero ed è sempre più indispensabile per Massimiliano Allegri. Che potrebbe addirittura iniziare a schierarlo a destra, in caso di emergenza: una soluzione già adottata dalla nazionale croata che potrebbe essere adottata anche dal tecnico bianconero in caso di necessità. Di certo Max non rinuncerà a lui: in campo è in grado di dare grinta e sferzare i compagni se necessario. Specialmente ora che la Juve inizia un ciclo di fuoco con incontri cruciali come quello del Barcellona in Champions mercoledì prossimo.