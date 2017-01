Nonostante non abbia trovato il posto da titolare nella vittoria di ieri sul Bologna, l'umore di Mario Mandzukic è rimasto certamente intatto: lo dimostra questo sketch in cui, in compagnia della complicità di Bonucci, prende in giro il suo connazionale Marko Pjaca, reo evidentemente di aver commesso qualche errore in allenamento.