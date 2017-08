Mario Mandzukic non ha alcuna intenzione di lasciare il posto da titolare dopo aver scoperto una seconda giovinezza da esterno d'attacco. Mister Massimiliano Allegri, nonostante gli importanti arrivi nel mercato estivo, non ha intenzione di rinunciare all'attaccante croato per il suo 4-2-3-1, in cui a dare equilibrio e sostanza sulle due fasi del gioco è stato in primis proprio Mandzukic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, fino a quando i nuovi arrivi non dimostreranno di poter garantire uguale solidità e stessa copertura del croato, sarà lui il titolare della Juventus.