Mario Mandzukic è pronto per tornare a disposizione di Allegri per la partita contro il Real Madrid: l'attaccante croato della Juventus si era fermato per una contusione alla gamba sinistra che lo aveva messo k.o. prima del match contro il Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dagli ambienti bianconeri filtra ottimismo. Mandzukic, che oggi si è allenato solo a parte, nella sfida ai blancos punta ad esserci, anche se non al 100%.