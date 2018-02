Mario Mandzukic si racconta a Sky Sport. L'attaccante della Juventus conferma le sue idee dal ruolo all'importanza di Allegri per i bianconeri: "A me piace giocare largo, anche in questo modo comunque posso essere vicino alla porta - ha detto Mandzukic -. Il compito principale è fare attenzione alla fase difensiva. Allo stesso tempo è importante dare il proprio contributo in attacco".



Così invece su Max Allegri: "Allegri è uno dei migliori in Europa, lo dimostra con il suo lavoro. I risultati parlano chiaro a suo favore, sono felice di poter lavorare con lui, perché è uno che sa ascoltare. Anche in questa stagione punteremo a vincere tutto, anche se sappiamo che sarà difficile arrivare fino in fondo. Sarà comunque questo il nostro obiettivo".