Claudio Marchisio, centrocampista della Juve, ha commentato il sorteggio di Champions: "I quarti di Champions contro il Barcellona? Sarà una grande sfida, completamente diversa dalla finale che era una partita secca. Saranno due grandi partite, noi avremo la prima in casa e dovremo affrontarla nel migliore dei modi per presentarci al ritorno con qualcosa di importante. Barcellona stellare ma vulnerabile? Sì, ma al di là dei sei gol è sempre stata una grandissima squadra. Per fare una rimonta del genere, al di là dei demeriti dell’avversario, significa che sono un grande gruppo, che ci crede sempre, oltre ad avere grandi qualità tecniche e umane: affronteremo una grandissima squadra che vuole arrivare in fondo, così come noi"