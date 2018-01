I miei desideri e le mie ambizioni hanno sempre gli stessi colori.

Non c'è un solo attimo passato con te che non sia all'altezza dei miei sogni.

Grazie a tutti per gli auguri e per l'affetto che mi dimostrate ogni giorno. #MC8 #happybirthdaytome #blackandwhite @juventusfc pic.twitter.com/Bq8W3Or1Zo — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 19 gennaio 2018

Auguri di compleanno a Claudio. Il centrocampista della Juventus,oggi, ha scritto su Twitter:Non c'è un solo attimo passato con te che non sia all'altezza dei miei sogni.Grazie a tutti per gli auguri e per l'affetto che mi dimostrate ogni giorno".