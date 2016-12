Da Doha ha parlato Marchisio, centrocampista della Juventus: "Berlusconi? Se lo conosco un minimo, quella era solo una battuta. Comunque parlerà il campo. Abbiamo visto contro di loro in campionato, ma anche con Inter e Genoa, che non si può sottovalutare nessuna squadra. A maggior ragione in una finale dove, se sbagli approccio, la partita si può metter male in un attimo. Loro non erano tra le favorite di inizio anno ma hanno trovato una quadratura importante e vogliono riscattare la finale di Coppa Italia persa. Il 2016 è stato agrodolce, potrei vincere il terzo trofeo ma non dimentico un infortunio importante. Come squadra è stata un'annata importante. I goal? Ora gioco in un ruolo diverso e dopo l'infortunio ormai penso solo ad allenarmi bene ed essere sempre in forma".