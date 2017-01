La Juve si appresta a tornare in campo per la Coppa Italia: mercoledì ci sarà la sfida contro il Milan e Allegri spera di recuperare Claudio Marchisio. Al momento non è ancora del tutto recuperato, perché si è allenato a parte anche oggi: Allegri aveva detto che avrebbe recuperato per il Milan dopo l’affaticamento muscolare, i dubbi verrano sciolti domani.