Il centrocampista Claudio Marchisio, a margine dell'inaugurazione della mostra per celebrare i 120 anni della Juventus, ha parlato ai giornalisti presenti: "Cosa rappresenta la mostra? Rappresenta innanzitutto la storia della Juventus, ma legata al mondo dello sport come sono cresciuti insieme il mondo del calcio i tifosi che l'hanno seguita dalle tv, dalle radio e tutto quanto. Quindi spero ci possa venire tanta gente a vederla, noi abbiamo avuto la fortuna di vederla e di tornare qui al Museo dove ci sono tanti ricordi anche di questa squadra che sta giocando e dove si vivono sempre tantissime emozioni.



Un elemento piaciuto di più? Ho fatto la battuta con Veltroni che noi molti oggetti non li abbiamo visti. Per fortuna la media età della squadra è ancora bassa, ma i primi computer e le televisioni a colori che ricordano i mondiali del '94 che io mi ricordo molto bene, con Roberto Baggio che ci fece sognare.



Condizione? Sono stati due mesi sicuramente più difficili che i sei mesi del ginocchio. Ho avuto un problema abbastanza importante al flessore della gamba sinistra dove siamo riusciti a curarlo benissimo e a tornare in campo. Questa è la cosa più importante. Come sto in percentuale? Più che percentuale sono contento di aver fatto dopo due mesi e mezzo novanta minuti. Non pensavo di arrivare a fine partita senza problemi o dei crampi fortunatamente è andato tutto perfetto".