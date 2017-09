Domenico Marocchino, ex ala della Juventus, ha parlato a ilBiancoNero.com di un possibile ritorno di Antonio Conte in Serie A: "Conte è sicuramente un grandissimo allenatore. E’ uno di quelli che forgia le proprie squadre. A occhio potrebbe essere il Milan la piazza adatta a uno come lui. Ma a contare è sempre la società. Milan e Inter sono club in costruzione, con una proprietà estera e una gestione italiana. Non bisogna mai sottovalutarlo”.