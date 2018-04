La Fifa sta pensando di abolire i prestiti sul mercato. Si tratta di una possibile rivoluzione storica per il calcio internazionale e tutti i club, già da ora, devo muoversi per capire come adeguarsi al meglio a questo stravolgimento. La Juventus, che ha giocatori sparsi per l'Italia e l'Europa, è tra le più interessate alla manovra della Fifa.



L'IDEA DI MAROTTA - L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta un commento a riguardo di Beppe Marotta, direttore generale dei bianconeri: "Preoccupato? Vediamo, era una cosa che sapevamo potesse succedere nell’arco di 2-3 anni e dovremo adeguarci. Come? Con l’introduzione delle seconde squadre e il diritto de recompra".