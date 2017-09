Niente Juventus per Andres Iniesta. Il centrocampista classe 1984, in scadenza a giugno con il Barcellona, resterà in blaugrana, ne è convinto Beppe Marotta, intervistato da La Sexta: "E' un grande campione, ma ha un contratto che sicuramente rinnoverà con il Barcellona. E' in ottimi rapporti con la dirigenza del suo club, è un giocatore molto importante per loro, quindi penso che resterà a Barcellona".