Sorteggio del calendario del prossimo campionato, ma non solo. In occasione dell'incontro a Milano tra presidenti e dirigenti delle 20 squadre di Serie A, c'è stato anche lo spazio per parlare di mercato. La conferma arriva da Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, a Premium Sport: "Cerchiamo un rinforzo a centrocampo, un giocatore d'esperienza, Matuidi è un'ipotesi. Abbiamo parlato con Claudio Lotito, starà a lui valutare la congruità della proposta che gli abbiamo fatto. Sono trattative che non si esauriscono in un giorno. Lui vuole la Juve? Siamo un punto di riferimento, il fatto che i giocatori ci vogliano è importante". Poi, a Sky Sport, un commento sulla situazione di Patrik Schick: "Spiace non averlo con noi, ci avevamo puntato forte ma elementi oggettivi non hanno definito il trasferimento. Sono certo tornerà il talento che abbiamo visto l'anno scorso, ma la situazione è ben definita con noi: è un giocatore della Sampdoria".



DERBY D'ITALIA - Entra nel vivo, quindi, la corsa per l'attaccante biancoceleste, in scadenza di contratto nel 2018. Oltre alla Juve, Keita piace anche all'Inter, che nelle scorse settimane ha avuto diversi contatti col suo agente, Roberto Calenda. Entrambi i club hanno trovato un'intesa di massima sull'ingaggio del senegalese, ma non hanno ancora l'accordo con la Lazio del presidente Lotito, che valuta il giocatore intorno ai 25 milioni di euro. Ora la Juve è uscita allo scoperto, con una nuova offerta: un altro derby d'Italia è pronto a scatenarsi sul mercato.