A pochi minuti da Barcellona-Juventus, l'amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta, ha parlato a Premium Sport: "Dybala è stata una grande opportunità di mercato. Noi ci abbiamo creduto da subito e poi quando è aumentata la concorrenza, con anche Milan e Inter, abbiamo rischiato con un rilancio importante. Il Barcellona? C'è timore reverenziale, ma non c'è assolutamente paura. Scendiamo in campo per la partita più importante della stagione in un grande stadio".



"Mascherano? Nell'arco della scorsa estate abbiamo valutato tante opzioni. Una società ambiziosa ha il dovere di tentare anche strade che poi portano a un nulla di fatto. Oggi sarà importante la mentalità e il collettivo. Ci vuole una mentalità offensiva, dobbiamo avere la forza di attaccare il Barcellona, sono fiducioso sul fatto che i giocatori sapranno portarla in campo nel migliore dei modi. Cosa temo del Barcellona? Il trio d'attacco. Sono capaci di subire delle goleade come con noi e il PSG, ma anche di esprimere grande forza coi tre davanti".