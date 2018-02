A pochi minuti dal fischio d'inizio di Torino-Juventus, l'amministratore delegato bianconero Beppe Marotta ha parlato a Premium Sport, soffermandosi anche sul futuro di Gigi Buffon:"Guardiamo al presente, è stagione importante. Non esiste il problema Buffon, è un uomo e un'icona del calcio mondiale, affrontiamo tutte le riflessioni nel migliore dei modi. Siamo in una fase interlocutoria in cui Buffon può recitare un ruolo importante, le riflessioni saranno fatte con accuratezza nel rispetto dei ruoli. Siamo un tutt'uno, le riflessioni le faremo a tempo debito con il grande rapporto che c'è tra Buffon e il presidente Agnelli, prenderemo le decisioni in famiglia. Le parole di Buffon, dette nell'intervista a Maurizio Costanzo, si inseriscono in un rapporto quotidiano, non abbiamo ancora analizzato la cosa. Ci concentriamo sul campionato, vogliamo che Buffon ci dia un apporto immediato in un campionato difficile".



SULLA CHAMPIONS - "La delusione per il pareggio col Tottenham? I tifosi vogliono sempre che la squadra vinca, le prese di posizione sono state spontanee con fede nei nostri colori. Noi siamo ottimisti, le gare durano centottanta minuti, conosciamo le nostre potenzialità e possiamo passare il turno, lavoriamo con ottimismo consapevoli delle nostre forze, per dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Allegri ha detto che la Champions è un sogno? Diciamo che è un sogno, ma anche un obiettivo".



SU TORINO E DOUGLAS COSTA - "Ci sono tanti punti e partite, questa è una sfida particolare che va al di là della differenza di punti, una gara in cui dobbiamo entrare con determinazione per fare i tre punti. Douglas Costa? L'abbiamo preso tra le formazioni migliori, ha passato l'ambientamento e la tattica diversa, le qualità sono restate invariate e ha mostrato il valore che ha"..