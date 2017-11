, con queste cinque parole il dg della Juventus Beppe Marotta ha bloccato il mercato invernale della Juventus ancor prima del suo inizio. Negli ultimi anni i bianconeri non hanno abituato i propri tifosi a colpi altisonanti nella finestra di gennaio con Marotta e Paratici che in inverno lavorano soprattutto in prospettiva futura (gli acquisti dei vari Orsolini, Caldara e Mandragora ne sono un esempio). Soltanto lo scorso anno i bianconeri hanno fatto uno strappo alla regola acquistando Rincon dal Genoa, arrivo che tuttavia è finito ben presto nel dimenticatoio. Il colpo di gennaio doveva essere Witsel che invece nel giro di poche ore ha stracciato l’accordo con i bianconeri per approdare in Cina. Rincon doveva essere il suo alter-ego ma le cose non sono andate proprio così.