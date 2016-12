A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida valida per la Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan l'amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta, ha parlato a RaiSport: "È una serata importante, si assegna un trofeo con cui vogliamo arricchire il nostro palmares. È una partita secca, con tante componenti che la possono condizionare. Abbiamo voglia di vincere e siamo certi di disputare una buona gara. Dybala? Il mister decide la formazione migliore da schierare, ma in questo momento siamo fortunati e consapevoli di avere una panchina di titolari. Nell’arco dei 90 minuti ci saranno occasioni per far entrare qualcuno dalla panchina. Di questo Milan temo la spensieratezza, questa squadra non è nata per vincere ma la società ha allestito una squadra di giovani facendo di necessità virtù​. Possono sicuramente disputare una partita all’altezza della loro storia".



CENTROCAMPISTA CERCASI - "Siamo consapevoli di avere una rosa competitiva e lo confermano i risultati e le statistiche. Siamo soddisfatti, siamo alla ricerca di un centrocampista da inserire in un settore che ha bisogno di garanzie ulteriori.​ Non è facile trovarlo perché i giocatori che compongono questo settore hanno sicuramente caratteristiche importanti".